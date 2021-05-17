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桃市府：取消公祭包含自由捻香 多使用網路公祭

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府公告為加強防疫奠祭取消公祭，下午再說明自由拈香也取消。記者鄭國樑／翻攝
桃園市政府公告為加強防疫奠祭取消公祭，下午再說明自由拈香也取消。記者鄭國樑／翻攝

因應疫情嚴峻，桃園市長鄭文燦前天（15日）召開防疫專案會議，宣布提升至準三級疫情警戒，今天起至5月28日禮廳不開放現場公祭，僅限家祭儀式，建議禮儀業者及家屬多使用網路公祭。

桃園市政府民政局表示，參考臺北市政府、新北市政府發布取消公祭公告，認為一般喪禮流程包含家祭、公祭及自由捻香，考量自由捻香仍有造成群聚感染風險，市府與桃園葬儀商業同業公會討論後，決議禁止公祭應包含自由捻香部分，並請公會立即轉知業者及家屬遵守規定，取消自由捻香。

新聞處詹賀舜處長表示，鄭文燦市長於昨天宣布停止公祭後，也要求市府局處首長與顧問等人員停止參加公祭，也再次要求同仁自由捻香與簽到都不要參加；市長並無派任何代理人出席公祭。

疫情 鄭文燦

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