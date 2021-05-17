新竹市防疫 公有市場禁止內用、邊走邊吃

新竹市政府今天開防疫會議，市長林智堅表示，全市公有市場明天起至28日一律不開放內用、禁止邊走邊吃，餐食僅供外帶，文化局與民間協力經營據點共11處暫停營業至6月8日。

林智堅表示，依中央流行疫情指揮中心今天公布，新竹市目前尚無新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診，感謝新竹市民有高度危機感，做好個人防疫措施，也呼籲民眾務必持續做好防疫工作。

林智堅說，因應疫情，由於公有市場人流頻繁，明天起至5月28日，公有市場內暫不開放內用、禁止邊走邊吃，餐食一律僅供「外帶」。市府也規劃將於市區內設置「社區篩檢站」，提供篩檢管道給有需要的民眾。

此外，新冠肺炎疫苗竹市至今已獲配4700劑，都已預約完畢，明天起將再獲配800劑的公費疫苗，已與各醫院協調，將優先提供第一線醫護人員施打，保障醫護健康。

文化局指出，文化局與民間業者協力經營據點至6月8日配合政府暫停營業，停業單位包括，辛志平校長故居及其後棟taivii、李克承博士故居a-moom、湖畔料亭Liaoli、小兒子X新竹氣象站、新竹市玻璃工藝博物館（委外空間薪石窯麗池館及仟庚玻璃）、新竹市玻璃工坊－春室GLASS STUDIO、演藝廳1868咖啡烘焙館-演藝店、將軍村開放圖書資訊園區（含厚實聚落-生活里院、翟九-將軍村店、影咖啡Inn Caffe）。

市府指出，洽公防疫也再強化升級，交通處臨櫃繳費僅開放1個櫃台，請眾多加利用第三方支付或代扣繳方式繳費。

市府強調，因應疫情，市府也持續加強防疫稽查，除了八大類場所務必戴口罩外，將加強巡視全市人潮熱點區，呼籲民眾減少群聚，若未戴口罩且勸導不聽者將開罰。