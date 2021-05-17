桃園防疫奠祭禁公祭 議員：市府人員拈香帶頭破壞？

桃園市政府宣布因為提升防疫至準3級，今天起全市禁止公祭。市議員黃敬平表示，第一天實施，殯葬業者就跟他反映上午亂象頻現，原因是禁公祭，卻還是有自由拈香的情形和群聚的疑慮，到場的包括市府人員，連有意參選下屆市長的個人、團隊也來了，和沒疫情時候的公祭比起來只差沒唱名。

市政府民政局說明，昨天就連絡殯葬業者遵守取消公祭的規訂，今天還請殯葬管理所到中壢、桃園兩地查看執行的情形和勸導，另外還轉發內政部最新相關規定，讓殯葬業者有所依循，包括實聯制、全程戴口罩、取消公祭、禮廳梅花座位與人潮的管制，會再加強溝通和勸導。

黃敬平認為市政府宣布取消公祭，卻還是有市府人員穿著市府團隊背心到場拈香，等於帶頭破壞規定，這邊發出禁止公祭令，那邊又有市府團隊到場拈香破壞規定，等於「大官代表拈香、不准百姓公祭」雙標錯誤示範。

桃園市長鄭文燦15日宣布準3級防疫措施，16日再增加暫停農林漁牧業普查、喪禮公祭和區公所報稅臨櫃，連同15日八大停業等措施至5月28日。

桃園市前市府總顧問黃適卓有意問鼎下屆市長選舉，不過前天已經宣布暫停參加所有公開行程，呼籲配合中央和地方政府做好防疫工作，這幾天都盡量少出門，因為防疫是目前最重要的事，重視防疫就是在保護自己及自己愛的人。