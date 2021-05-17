快訊

衛福部醫師逆風打臉「平行感染鏈」 用時間序推真相

高雄市公布2確診案足跡 義享天地、大順路好市多在列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園大有梯田公園交通亂民代請命 鄭文燦允專案討論

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市議員簡智翔（圖右）針對大有梯田生態公園吸引人潮，交通混亂提出質詢，市長鄭文燦（圖右）允諾專案討論。記者曾增勳／翻攝
桃園市議員簡智翔（圖右）針對大有梯田生態公園吸引人潮，交通混亂提出質詢，市長鄭文燦（圖右）允諾專案討論。記者曾增勳／翻攝

桃園市議員簡智翔今天質詢表示，大有梯田生態公園去年開園後，深受民眾親子喜愛，也因人潮很多，路幅小、停車格不夠，汽機車亂停造成交通混亂，基於民意需求，他建請市政府開闢大有梯田公園8公尺聯外道路、增設道路停車格及打通民有十街瓶頸道路，徹底解決大有梯田公園周邊交通亂象。

市長鄭文燦表示，為讓大有梯田公園民眾進出方便，採取容積移轉之外，如果開闢8公尺聯外道路的徵收預算從2.5億元起跳，預算太高，加上民有十街打通預算也高，但他允諾「2條道路計畫專案討論」，找出最低成本、最高效益作法。

簡智翔在市議會定期會針對大有梯田生態公園吸引人潮，交通混亂提出質詢，他表示，該公園旁路幅太小，停車一位難求，他月初會勘尋求解決，開闢8公尺聯外道路，並建議將雙向道路改為單行道，規畫道路停車格，解決交通亂象。

其次該公園周邊的民有十街如果打通，銜接民有東路，將可紓解該公園交通瓶頸，他並舉台北建置公園料庫為例，知道公園開闢、未開闢及老舊公園更新進度，希望市府建立資料庫，將旗艦型心型遊戲場等分類規畫，建議老舊明德宮以參與式預畫公園發展，符合地方需求。

市府工務局長賴宇亭表示，大有梯田公園開闢8公尺聯外道路的徵收經費太高，打通民有十街綠間帶徵收經費也要3、4千萬元，除非地主有意願再研議，市府會建立資料將全市公園逐次更新，因應民意需求解決問題。

大有梯田生態公園吸引大批民眾親子遊玩，周邊路幅小、汽機車亂停，造成交通混亂。記者曾增勳／攝影
大有梯田生態公園吸引大批民眾親子遊玩，周邊路幅小、汽機車亂停，造成交通混亂。記者曾增勳／攝影
大有梯田生態公園吸引大批民眾親子遊玩，周邊路幅小、汽機車亂停，造成交通混亂。本報資料照
大有梯田生態公園吸引大批民眾親子遊玩，周邊路幅小、汽機車亂停，造成交通混亂。本報資料照
大有梯田生態公園周邊路幅小、汽機車亂停，造成交通混亂，市議員簡智翔建請市府打通民有十街改善交通。圖／簡智翔提供
大有梯田生態公園周邊路幅小、汽機車亂停，造成交通混亂，市議員簡智翔建請市府打通民有十街改善交通。圖／簡智翔提供

生態公園 鄭文燦 親子

延伸閱讀

鄭文燦：正與教育部討論進一步停課規劃

桃園議會綠3議員改書面質詢 鄭文燦：20閉會後全力防疫

桃園1中1小學停課消毒 市府宣布國三高三停課

桃園夾娃娃機店即起暫停營業 警察局拉封鎖線

相關新聞

桃園防疫奠祭禁公祭 議員：市府人員拈香帶頭破壞？

桃園市政府宣布因為提升防疫至準3級，今天起全市禁止公祭。市議員黃敬平表示，第一天實施，殯葬業者就跟他反映上午亂象頻現，原...

桃園大有梯田公園交通亂民代請命 鄭文燦允專案討論

桃園市議員簡智翔今天質詢表示，大有梯田生態公園去年開園後，深受民眾親子喜愛，也因人潮很多，路幅小、停車格不夠，汽機車亂停...

苗栗水情吃緊 徐耀昌到水庫進水口了解

苗栗縣永和山水庫旱象畢露，又入不敷出，頭份、竹南居民面臨分區供水，或是水壓不足問題，縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦等人今天...

竹市準三級防疫 公有市場禁內用、規畫設置社區篩檢站

新竹市長林智堅今舉行防疫會議，宣布防疫四大重點，包括竹市獲配公費疫苗將由各大醫院第一線醫護人員優先施打；市府正著手規畫設...

苗栗一公園一特色 音樂公園要名副其實

苗栗縣政府推動「一公園一特色」，投入2000萬元改善頭份市音樂公園，今天辦理動工，公園規畫薩克斯風外觀，全彩音樂互動鋼琴...

竹縣各賣埸防疫、民生物資供貨無虞 民眾無須搶購

近日因疫情持續升溫，各地賣場發生搶購防疫物資及生用品的情況，新竹縣政府消保官靳邦忠今天上午與相關單位前往縣內大賣場及藥局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。