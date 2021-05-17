桃園大有梯田公園交通亂民代請命 鄭文燦允專案討論

桃園市議員簡智翔今天質詢表示，大有梯田生態公園去年開園後，深受民眾親子喜愛，也因人潮很多，路幅小、停車格不夠，汽機車亂停造成交通混亂，基於民意需求，他建請市政府開闢大有梯田公園8公尺聯外道路、增設道路停車格及打通民有十街瓶頸道路，徹底解決大有梯田公園周邊交通亂象。

市長鄭文燦表示，為讓大有梯田公園民眾進出方便，採取容積移轉之外，如果開闢8公尺聯外道路的徵收預算從2.5億元起跳，預算太高，加上民有十街打通預算也高，但他允諾「2條道路計畫專案討論」，找出最低成本、最高效益作法。

簡智翔在市議會定期會針對大有梯田生態公園吸引人潮，交通混亂提出質詢，他表示，該公園旁路幅太小，停車一位難求，他月初會勘尋求解決，開闢8公尺聯外道路，並建議將雙向道路改為單行道，規畫道路停車格，解決交通亂象。

其次該公園周邊的民有十街如果打通，銜接民有東路，將可紓解該公園交通瓶頸，他並舉台北建置公園料庫為例，知道公園開闢、未開闢及老舊公園更新進度，希望市府建立資料庫，將旗艦型心型遊戲場等分類規畫，建議老舊明德宮以參與式預畫公園發展，符合地方需求。