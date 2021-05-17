未被明確告知確診足跡 桃園餐飲業者怨：看網路才知道

桃園市政府今日下午3時公布9名確診者足跡，其中5月13日中午曾至龜山區中興路的食為天自助餐，店家稱下午1時許看到消毒車，也有接獲衛生局電話問是否消毒，但卻未被明確告知有足跡，直到記者會開始才經友人得知，無奈只好決定停業2天。

員工鄭先生表示，下午3時許經友人轉傳，才得知自家餐廳有確診足跡，記者16時許到場時，菜已炒好準備開業，「都放在廚房不敢出」，直到與老闆確認今日緊急停業2天，已請消毒業者儘速消毒，才向內場同事說「飯不用煮了」，並拉下鐵門。

鄭先生說，下午1時看到消毒車來噴藥，同時接獲衛生局電話，問「你們有消毒了嗎？」他見門口消毒車開過便說「有」，但未被確實告知有確診足跡，質疑政府沒妥善通知店家，自己還是透過網路才知道。

對此衛生局回應，下午1時許人員有致電店家得「有消毒」的回應，由於人員依規定會確實告知確診情事，讓業者有足夠準備，應是誤會一場，