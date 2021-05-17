快訊

晚間無預警停電！台東金峰鄉嘉蘭村等地陷入黑暗

電真的不夠！台電宣布部分地區將緊急停電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

未被明確告知確診足跡 桃園餐飲業者怨：看網路才知道

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
記者到場時，鄭先生正在聯絡老闆詢問因應方式。記者楊湛華／攝影
記者到場時，鄭先生正在聯絡老闆詢問因應方式。記者楊湛華／攝影

桃園市政府今日下午3時公布9名確診者足跡，其中5月13日中午曾至龜山區中興路的食為天自助餐，店家稱下午1時許看到消毒車，也有接獲衛生局電話問是否消毒，但卻未被明確告知有足跡，直到記者會開始才經友人得知，無奈只好決定停業2天。

員工鄭先生表示，下午3時許經友人轉傳，才得知自家餐廳有確診足跡，記者16時許到場時，菜已炒好準備開業，「都放在廚房不敢出」，直到與老闆確認今日緊急停業2天，已請消毒業者儘速消毒，才向內場同事說「飯不用煮了」，並拉下鐵門。

鄭先生說，下午1時看到消毒車來噴藥，同時接獲衛生局電話，問「你們有消毒了嗎？」他見門口消毒車開過便說「有」，但未被確實告知有確診足跡，質疑政府沒妥善通知店家，自己還是透過網路才知道。

對此衛生局回應，下午1時許人員有致電店家得「有消毒」的回應，由於人員依規定會確實告知確診情事，讓業者有足夠準備，應是誤會一場，

中央疫情指揮中心今天下午公布桃園新增10例確診個案，但市政府疫調足跡發現，案1842最近未到桃園，不算是桃園案例，今日新增9例共公布4足跡，包括爭鮮壽司桃園店、龜山區食為天自助餐、南崁路四海遊龍外帶、全聯桃園福元店。

桃園今公布9確診案例足跡，5月13日中午曾至龜山區中興路的食為天自助餐。記者楊湛華／攝影
桃園今公布9確診案例足跡，5月13日中午曾至龜山區中興路的食為天自助餐。記者楊湛華／攝影
鄭先生說，菜已炒好準備開業，放在廚房不敢出。記者楊湛華／攝影
鄭先生說，菜已炒好準備開業，放在廚房不敢出。記者楊湛華／攝影

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

桃園公布確診案足跡點 匡列330人

國軍化兵群、軍醫 進駐萬華執行消毒、偵檢快篩任務

鄭文燦：正與教育部討論進一步停課規劃

7旬長者熱倒路旁 桃園平鎮警發現送飲食救人

相關新聞

桃園四海遊龍確診者上門 店方關門停業至5月28日

桃園市政府今天下午公布桃園新增9例確診者足跡，其中蘆竹區南崁路376號的四海遊龍南崁店，5月13日傍晚有確診者前往購買外...

桃園防疫奠祭禁公祭 議員：市府人員拈香帶頭破壞？

桃園市政府宣布因為提升防疫至準3級，今天起全市禁止公祭。市議員黃敬平表示，第一天實施，殯葬業者就跟他反映上午亂象頻現，原...

桃園大有梯田公園交通亂民代請命 鄭文燦允專案討論

桃園市議員簡智翔今天質詢表示，大有梯田生態公園去年開園後，深受民眾親子喜愛，也因人潮很多，路幅小、停車格不夠，汽機車亂停...

未被明確告知確診足跡 桃園餐飲業者怨：看網路才知道

桃園市政府今日下午3時公布9名確診者足跡，其中5月13日中午曾至龜山區中興路的食為天自助餐，店家稱下午1時許看到消毒車，...

苗栗水情吃緊 徐耀昌到水庫進水口了解

苗栗縣永和山水庫旱象畢露，又入不敷出，頭份、竹南居民面臨分區供水，或是水壓不足問題，縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦等人今天...

竹市準三級防疫 公有市場禁內用、規畫設置社區篩檢站

新竹市長林智堅今舉行防疫會議，宣布防疫四大重點，包括竹市獲配公費疫苗將由各大醫院第一線醫護人員優先施打；市府正著手規畫設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。