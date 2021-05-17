竹縣再增1例本土病例 疫調足跡包含竹北及新竹市

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增333例本土確診病例，有1例在新竹縣。新竹縣長楊文科表示，案2010為40多歲男性，也是昨天公布確診案1588的弟弟，5月15日經匡列後居家隔離，並安排採檢，16日檢驗結果陽性確診，個案公共場所活動足跡包含竹北市及新竹市。

楊文科指出，案2010確診前7天的足跡，5月10日下午2點自行騎車到萬客小吃店用餐，未戴口罩、停留約40分眾；11日早上7點至8點自行騎車到竹北天后宮附近市場，有戴口罩，中午12點到張三桌百年小吃吃麵、未戴口罩。

12日下午3點到新竹市東區興學街的石家魚丸外帶、有戴口罩，下午3點半至大潤發忠孝店外的阿伯餡餅、有戴口罩；13日晚上9點至11點到悟泰式壓養生館、未戴口罩；14日晚上6點半至10點到竹北市的千里福餐廳、未戴口罩，晚上10點至12點搭計程車至笑傲江湖KTV經國店、未戴口罩，之後便搭計程車返竹北住家。

15日一整天未外出，16日早上9點接獲衛生單位通知，並配合安排就醫採檢，採檢後返家隔離，當天晚上9點35分搭由救護車送往醫院住院隔離。

目前衛生局初步掌握案2010接觸者25人含同住1人，已全數居家隔離及採檢，個案曾去過的新竹縣公共場所都已完成消毒，其他縣市的公共場所也已通報該縣市政府衛生局進行消毒。 案2010公共場所活動足跡包含竹北市及新竹市。圖／新竹縣政府提供

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