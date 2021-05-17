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苗栗水情吃緊 徐耀昌到水庫進水口了解

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
水情吃緊，苗栗縣縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦等人今天到永和山水庫進水口南庄鄉田美攔河堰了解。記者范榮達／攝影
水情吃緊，苗栗縣縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦等人今天到永和山水庫進水口南庄鄉田美攔河堰了解。記者范榮達／攝影

苗栗縣永和山水庫旱象畢露，又入不敷出，頭份、竹南居民面臨分區供水，或是水壓不足問題，縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦等人今天到水庫進水口南庄鄉田美攔河堰了解，自來水公司第三區管理處處長丘宗仁大嘆天公不作美，巧婦也難為無米之炊。

頭份、竹南地區今年4月6日起分區供水，頭份甲區周二、周三停水，竹南乙區周四、周五停水，但水情沒有起色，永和山水庫目前有效蓄水量剩98.85萬噸、蓄水率僅3.3%，每天出水8萬多噸，進水2萬多，相差6萬噸，尤其是周六、周日、周一甲、乙區同時供水，供水更加吃力，水壓僅能到1樓。

鍾東錦等人說，目前疫情吃緊，但接到最多抱怨缺水的問題，這次乾旱也凸顯重點，水資源要有備無患，平常要有規畫，如果沒有使用到，就備而不用，而不要臨渴掘井，一定會來不及，且水資源有限，如果水庫低落到某種程度，應該以供應民生用水為主。

丘宗仁表示，目前動用抽水設備，在攔河堰下游，抽中港溪伏流水，每天3000噸支援，此外，水利署積極施工在中港溪每天取用3萬噸伏流水，支援永和山水庫，以解決燃眉之急，2024年也會完成鯉魚潭水庫專管到永和山水庫，南水北送應變更有彈性。

水庫 停水 水資源 苗栗縣 徐耀昌

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