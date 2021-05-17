苗栗水情吃緊 徐耀昌到水庫進水口了解

苗栗縣永和山水庫旱象畢露，又入不敷出，頭份、竹南居民面臨分區供水，或是水壓不足問題，縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦等人今天到水庫進水口南庄鄉田美攔河堰了解，自來水公司第三區管理處處長丘宗仁大嘆天公不作美，巧婦也難為無米之炊。

頭份、竹南地區今年4月6日起分區供水，頭份甲區周二、周三停水，竹南乙區周四、周五停水，但水情沒有起色，永和山水庫目前有效蓄水量剩98.85萬噸、蓄水率僅3.3%，每天出水8萬多噸，進水2萬多，相差6萬噸，尤其是周六、周日、周一甲、乙區同時供水，供水更加吃力，水壓僅能到1樓。

鍾東錦等人說，目前疫情吃緊，但接到最多抱怨缺水的問題，這次乾旱也凸顯重點，水資源要有備無患，平常要有規畫，如果沒有使用到，就備而不用，而不要臨渴掘井，一定會來不及，且水資源有限，如果水庫低落到某種程度，應該以供應民生用水為主。

丘宗仁表示，目前動用抽水設備，在攔河堰下游，抽中港溪伏流水，每天3000噸支援，此外，水利署積極施工在中港溪每天取用3萬噸伏流水，支援永和山水庫，以解決燃眉之急，2024年也會完成鯉魚潭水庫專管到永和山水庫，南水北送應變更有彈性。