桃市確診9人足跡公布 全聯對面是國小教職員「好怕」
桃園市政府下午3時召開記者會，更正今日確診案例為9例，並公布4足跡，包括爭鮮壽司桃園店、龜山區食為天自助餐、南崁路四海遊龍外帶、全聯桃園福元店。其中桃園全聯福元店對面是國小，有教職員經記者告知後驚呼「好怕」。
全聯桃園福元店位在桃園區大業路，店面就是大業國小，確診者曾於5月13日21時許購物，記者詢問一名女性消費者，她自稱是大業國小教職員，經記者告知才知道確診者曾來過，臉色詫異，詢問會不會害怕，她毫不猶豫喊「當然怕啊！」
另一名消費者陳先生則說，自己平常2、3天到全聯購物一次，因為確診者是5月13日來，現在已過數天，就算現在才得知，仍比較「沒感覺」。
至於桃園區復興路上的爭鮮壽司桃園店，記者到場時大門緊閉，店內只有微弱燈光，門上的公告寫「本店因設備維修14時至21時30分暫停營業」。
中央疫情指揮中心今天公布桃園新增10例確診個案，但市政府疫調足跡發現，案1842最近未到桃園，不算是桃園案例。新增9例中，案1879、案1880為兄妹與案1878母親一家3人，案2014及案2015為夫妻，案1876等六人都曾在萬華活動，因而染疫上身。
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