疫情升溫 苗栗縣議會定期大會延後開議
中央流行疫情指揮中心今天公布苗栗縣首例確診個案，隨國內疫情升溫，苗栗縣議會原訂5月20日召開的定期大會，今天經議會主管會議決定延會至5月28日，視疫情滾動檢討。
國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例持續增加，苗栗縣也出現首例確診個案，苗栗縣議會議長鍾東錦今天上午緊急召開主管會議，決定原訂5月20日召開的苗栗縣議會第19屆第5次定期大會，延至5月28日視疫情狀況再滾動檢討。
苗栗縣議會指出，即日起進行預防性消毒，落實清潔消毒工作，並於議事廳加裝隔板，強化議事廳衛生安全；鍾東錦也指示員工安排輪休，分流上班，維護職場業務順暢，議會訪客進入議會務必戴口罩、量體溫、清潔手部及落實實名制登記，更呼籲議員同仁減少對外行程，降低染疫風險。
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