竹市準三級防疫 公有市場禁內用、規畫設置社區篩檢站

新竹市長林智堅今舉行防疫會議，宣布防疫四大重點，包括竹市獲配公費疫苗將由各大醫院第一線醫護人員優先施打；市府正著手規畫設立社區篩檢站；全市公有市場明起至5月28日一律不開放內用、禁止邊走邊吃，餐食僅供外帶；文化局與民間協力經營據點共11處如湖畔料亭、辛志平校長故居等，配合政府暫停營業至6月8日。

林智堅表示，竹市目前尚無確診，仍呼籲民眾務必做好防疫工作，外出全程配戴口罩，減少不必要的移動與群聚。因應疫情，因公有市場人流頻繁，明日起至5月28日公有市場內暫不開放內用、禁止邊走邊吃，餐食一律僅供「外帶」。

市府正規畫將於市區內設置「社區篩檢站」，提供篩檢管道給有需要的民眾。此外，Covid-19疫苗竹市至今已獲配4700劑，都已預約完畢，明起將再獲配800劑的公費疫苗，已與各醫院協調，將優先提供第一線醫護人員施打，保障醫護健康。

文化局指出，文化局與民間業者協力經營據點至6月8日配合政府暫停營業，停業單位包括，辛志平校長故居及其後棟taivii、李克承博士故居 a-moom、湖畔料亭 Liaoli、小兒子X新竹氣象站、新竹市玻璃工藝博物館（委外空間薪石窯麗池館及仟庚玻璃)、新竹市玻璃工坊－春室GLASS STUDIO、演藝廳1868咖啡烘焙館-演藝店、將軍村開放圖書資訊園區（含厚實聚落-生活里院、翟九-將軍村店、影咖啡Inn Caffè）。

另外，洽公防疫也再強化升級，市府指出，交通處臨櫃繳費僅開放1個櫃台，呼籲民眾多加利用第三方支付或代扣繳方式繳費。市府也持續加強防疫稽查，除了八大類場所務必配戴口罩外，將加強巡視全市人潮熱點熱區，若未配戴口罩且勸導不聽將開罰。