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苗栗一公園一特色 音樂公園要名副其實
苗栗縣政府推動「一公園一特色」，投入2000萬元改善頭份市音樂公園，今天辦理動工，公園規畫薩克斯風外觀，全彩音樂互動鋼琴，敲擊互動豎琴遊戲設施，還有五線譜地墊、琴鍵樓梯等，名副其實音樂公園，預計明年1月底完工。
頭份市音樂公園目前除了入口處有高音譜號外，其餘缺乏音樂元素，設施也相當簡單，縣府規畫改善，今天熱鬧動工，縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦、縣議員徐功凡、張淑芬、廖英利、陳光軒，及頭份市長羅雪珠等人到場，焚香祝禱及動鏟開工，祈求工程平安順利。
音樂公園占地0.3公頃，改善工程加入音樂元素，設計互動設施，另有2.6公尺高腳架滑梯、5公尺奏滑梯及7.6公尺吹嘴滑梯，還有滑索、鳥巢鞦韆等，徐耀昌等人表示，音樂公園改善前，還辦理工作坊，親子都參與意見，值得期待。
徐耀昌指出，頭份市還有施工中的忠孝公園，及規畫設計中的蟠桃公園，還有總經費1.75億元的全縣第一座「頭份親子館」，統包招標已經決標，將會在明年底前完工，提供不怕風吹雨淋的親子活動空間，除了都市地區，泰安鄉泰雅原住民文化產業區也將動用2000萬元，興建親子公園，家長泡腳或煮蛋，小孩也可以玩得開心 。
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