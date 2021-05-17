苗栗一公園一特色 音樂公園要名副其實

苗栗縣政府推動「一公園一特色」，投入2000萬元改善頭份市音樂公園，今天辦理動工，公園規畫薩克斯風外觀，全彩音樂互動鋼琴，敲擊互動豎琴遊戲設施，還有五線譜地墊、琴鍵樓梯等，名副其實音樂公園，預計明年1月底完工。

頭份市音樂公園目前除了入口處有高音譜號外，其餘缺乏音樂元素，設施也相當簡單，縣府規畫改善，今天熱鬧動工，縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦、縣議員徐功凡、張淑芬、廖英利、陳光軒，及頭份市長羅雪珠等人到場，焚香祝禱及動鏟開工，祈求工程平安順利。

音樂公園占地0.3公頃，改善工程加入音樂元素，設計互動設施，另有2.6公尺高腳架滑梯、5公尺奏滑梯及7.6公尺吹嘴滑梯，還有滑索、鳥巢鞦韆等，徐耀昌等人表示，音樂公園改善前，還辦理工作坊，親子都參與意見，值得期待。