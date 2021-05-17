竹縣各賣埸防疫、民生物資供貨無虞 民眾無須搶購

近日因疫情持續升溫，各地賣場發生搶購防疫物資及生用品的情況，新竹縣政府消保官靳邦忠今天上午與相關單位前往縣內大賣場及藥局等訪視，目前新竹縣供貨無虞，價格穩定，甚至還有減價優惠的情形。農業處也表示，果菜市場、肉品市場目前交易量及價格都在平穩狀態，源頭供應無缺。

被搶購的商品大多是即可食用性的罐頭、泡麵、衛生紙、口罩及酒精等。業者表示，因為出現搶購潮，所以才會祭出限購令，要求同一物件每人只能購買兩份，限購令原意是讓大家都買得到，沒想到弄巧成拙，反而讓消費者覺得東西好像真的買不到，才要限購，更是大量採購。

家樂福竹北店長陳建興表示，上周六早上民眾突然擁入，確實措手不及，貨源供應不足，導致貨架上短缺，但目前已經陸續補貨完畢；他也指出，該公司不只沒有漲價，還針對泡麵生機食品、奶品等，即日起施實特惠專案，民眾無需搶購。

佑全藥局也說，防疫物資口罩、耳溫槍沒有短缺，也未漲價，某品牌口罩還從原來每盒250元，因應疫情降價優惠為199元。

靳邦忠表示，今天中午竹縣所有的防疫物資及民生物品陸續到貨，供應正常；訪查的結果所有業者多表示上游貨源充足，積極備貨，民眾不須搶購或囤積，當然民眾若有發現商家囤積或價格異常等情形，隨時可向縣府消保官辦公室和防疫中心檢舉。