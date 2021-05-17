鄭文燦：正與教育部討論進一步停課規劃

桃園市長鄭文燦今天在社群網站臉書（Facebook）表示，國三、高三明天開始可不到校上課，也正與教育部討論進一步停課規劃；桃園市政府教育局表示，已提前請學校做好相關準備。

鄭文燦說，台北市、新北市、基隆市及桃園是同一生活圈，稍早他已宣布國三、高三明天開始可不到校上課，也正與教育部討論進一步停課規劃，希望兼顧學生健康、學習、家長接送及照顧問題，做出最妥適安排。

鄭文燦上午在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫專案會議表示，桃園和新竹縣市針對國三及高三學生部分，初步達成明天開始到28日可請假不到校，少部分指定科目考試學生如果有輔導課程，由各校自行處理，並由中央流行疫情指揮中心根據疫情判斷北北基桃是否全面停課。

教育局長林明裕說，桃園目前為準三級警戒，雖還未到全面停課情形，但教育局已提前請學校做好準備，如線上教學、弱勢生午餐及教師甄選等活動，已在積極規劃相關配套措施，一旦防疫狀況升級，桃園各級學校就可立刻因應。