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防山區成防疫破口 竹縣協調露營區業者暫停營業
新冠肺炎疫情爆發後，不少民眾選擇往山上出遊，但近來疫情持續延燒，民眾也憂心山上戶外活動不安全，新竹縣擁有約300家露營區，大多集中在五峰及尖石鄉山區，縣府交通旅遊處表示，今已緊急發文尖石、五峰等鄉公所，協調通知露營區業者即日起到5月28日暫時停止營業。
尖石鄉公所今天也在網站貼出公告，青蛙石天空步道園區含部落市集，即日到6月8日實施防疫措施，暫停營業不開放入園；五峰鄉公所也因應疫情，公告原住民族館、張學良故居、賽夏族矮人祭場文物館等暫停對外開放參觀。
為避免山區成防疫破口，交旅處也已經發文請尖石、五峰等鄉公所，協調通知露營區業者即日起到5月28日暫時停止營業。
新竹林區管理處也表示，為防範疫情，內灣林業展示館配合新竹縣政府環境保護局消毒作業，將一併辦理場域消毒及環境整理，即日起休館至5月23日。
交旅處今天上午也到高鐵新竹站稽查市區客運的防疫情形，處長游志祥表示，竹縣進入準三級警戒，已要求所有公共運輸業者務必加強車輛清潔消毒作業並紀錄回報，且要求竹縣所有市區客運業者於每班次結束即針對乘客接觸較頻繁的座椅、扶手、扶桿、拉環、下車鈴及刷卡機周邊等處進行清潔消毒，提供乘客安心乘車環境。
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