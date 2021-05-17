竹東河濱公園、牛欄河親水公園 將尋適合地點增建公廁

新竹縣竹東鎮河濱公園及關西鎮牛欄河親水公園，是當地居民主要的運動休憩場所，也是遊客造訪景點，但是廁所數量卻不夠多，讓民眾想就近如廁相當不方便，縣府環保局目前已規畫在河濱公園新建性別友善廁所，待位置確認後將盡速辦理工程上網公告招標，至於牛欄河也將彙集相關單位會勘，尋找適合設置地點。

竹東河濱公園占地150公頃，竹東鎮公所過去在公園種下2000多株櫻花樹苗，品種包含八重櫻、山櫻花及吉野櫻，每到春天，2公里長櫻花步道盛開，總是吸引不少人前往，且公園內還設置籃球、槌球、棒球、足球、溜冰運動設施場地以及寵物公園，是居民重要的休憩場所，但有民眾反映公園面積大，現有廁所量不足。

環保局表示，竹東河濱公園廁所共有8座公廁，包含2座景觀廁所，其中1座修繕中，流動式廁所3座，以及3座一般廁所，環保局目前已規畫新建性別友善廁所，經費約150萬元，設計廠商已在4月底完成規畫設計初稿，地點將選在鄰近運動休閒區處，待位置確認後，將盡速辦理工程上網公告招標相關事宜。

另外，關西鎮的牛欄河親水公園也是熱門景點，東安古橋更是縣定古蹟，不少民眾會沿著河道漫步，欣賞美景，但目前該處只有3個臨時廁所，民眾常要向附近住家及店家借用，也造成附近居民困擾。

工務處表示，將會彙集相關單位，前往牛欄河會勘，尋覓設置廁所適當地點設置，如有確定地點，將由公所提出計畫，並由縣府協助。