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因禍得福？疫情讓果農、豬農找到人生真愛

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
有女子喜歡從農鄉居生活，讓莊稼漢在疫情期間找到愛情。示意圖／ingimage
有女子喜歡從農鄉居生活，讓莊稼漢在疫情期間找到愛情。示意圖／ingimage

國內本土案例激增，卻讓莊稼漢因禍得福？在苗栗種草莓及果園的蔡先生，外在老實、談吐不俗，但因為務農、住鄉下又每天要曬太陽，前妻受不了與他離婚，他多次參加聯誼都未果，直到疫情發生後，遇到擔任會計的郭姓女子，郭女見蔡先生工作穩定，自己也嚮往農村生活，不用擔心社交距離，可以聆聽蟲鳴鳥叫，因而決定共度一生。

無獨有偶，桃園張先生大學畢業後繼承家業在楊梅郊區養豬，儘管身高175公分，外表健康硬朗，但多數女性對他職業有意見，也認為住鄉下交通不便，相談幾次就斷線，直到近日他遇上擔任護理師的李小姐，認為張先生外在條件不錯，經濟情況也穩定，婚後可以夫妻一起養豬打拚，不用再到醫院工作，所以點頭答應婚事。

中壢美滿服務中心表示，台灣鄉下並不像想像中落後，拜科技之賜，現在農事幾乎都機器化，稻穀、花生收割後有烘稻機取代曬穀場，也看不到水牛耕田景象，但鄉下保有純真人情味，守望相助成為最美的風景，而在強調社交距離的今天，居住鄉下或許比較不會受疫情所苦。

社交距離 疫情

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