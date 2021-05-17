聽新聞
test
0:00 / 0:00
林智堅訪視竹市賣場防疫 要求落實六大防疫措施
新竹市進入準三級防疫準備，市長林智堅今訪視賣場防疫，要求業者落實六大防疫措施，包含實聯制、量體溫、手部消毒、人流管制、保持社交距離、加強賣場消毒頻率。並呼籲民眾外出時務必全程配戴口罩、保持安全社交距離，並避免到人潮擁擠的地方，團結抗疫守住台灣。
大潤發忠孝店表示，因應疫情，本月11日起於出入口新增一台監視器，方便疫調。民眾進出賣場時有工作人員隨時按壓計數器控管人流，並要求民眾進入時需掃描會員卡或掃描QRCODE實聯制。目前美食街已封閉內用區，僅供外帶，試吃與試用也暫停。
大潤發忠孝店表示，前天曾出現一波搶購潮，當天流動人次達上萬，比起平時周末人潮翻倍成長，因此賣場也祭出限購令，包含水、泡麵、罐頭、衛生紙、酒精、口罩每人限購2組。
市府產發處表示，竹市大賣場目前均落實包含實聯制、量體溫、手部消毒、人流管制、保持社交距離、加強賣場消毒頻率等六大措施。其中，大潤發的結帳人員更配戴護目鏡與手套，結帳區地板畫有社交距離示意，並定時進行手推車、全賣場環境消毒等工作，保護民眾健康安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言