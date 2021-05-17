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桃市有傳統市場攤販、慢跑不戴口罩 議員：拜託乖一點

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
傳統市場假日人多，有的攤販和光市場的民眾沒戴口罩讓人憂心。圖／市議員徐玉樹提供
傳統市場假日人多，有的攤販和光市場的民眾沒戴口罩讓人憂心。圖／市議員徐玉樹提供

桃園市防疫提升到準三級，相關規定第一條就要求「外出時全程配戴口罩」。市議員徐玉樹、楊家俍利用假日分別到龍潭、平鎮了解防疫情形，徐玉樹憂心有人逛傳統市場還是不戴口罩，楊家俍根據民眾反映和自己觀察，發現有些跑步運動的朋友不戴口罩，他呼籲希望不戴口罩跑步的鄉親能夠共體時艱，只要出門就全程戴口罩，同時顧及別人的感受。

徐玉樹表示，防疫不戴口罩明明有罰則，現在又是疫情高峰，卻看不到執法單位強力取締，是台灣的怪現象，他昨天到龍潭傳統市場繞一圈，明明規定要戴口罩，還是有少數擺攤小販不守法，只因為沒人管。龍潭市場每逢假日幾乎塞爆，有不少台北人喜歡到這裡買菜逛市場。如果因為少數害群之馬導致市場成為破口，後果不堪設想。

楊家俍說，昨天在平鎮觀察，有點擔心防疫狀況，看到民眾在臉書留言就更擔心了。「戶外慢跑可以例外嗎？」明明現在就是要求每個人外出全程戴口罩，但是民眾反映慢跑不用戴口罩，讓人不安，會不會給不想戴口罩的人藉口「我是慢跑到一半，走一下不用戴口罩」。如果慢跑可以不用戴口罩，走路買早餐要戴口罩，怎麼執法？

楊家俍提醒，現在就是台灣在恐慌的時候，外出全程就是要戴口罩，不管你要做什麼，不然健身房不用關，不然就在家跑跑步機。慢跑不能是藉口，不然就是台灣防疫的破口，這一波準3級防疫到5月28日「乖一點，拜託了」。

網友在楊家俍臉書表示支持慢跑一樣帶口罩，也有人留言已經戴口罩重訓跑步一段時間，剛開始可以先降低強度適應，然後可以慢慢提高強度，雖然每次都要汰換一個口罩，但這樣還能鍛煉肺活量。

市政府防疫提升到準三級，文宣列出相關規定，第一條就是外出要全程配戴口罩。記者鄭國樑／翻攝
市政府防疫提升到準三級，文宣列出相關規定，第一條就是外出要全程配戴口罩。記者鄭國樑／翻攝

口罩 疫情 傳統市場

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