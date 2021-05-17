竹市校園降溫計畫 國中小班班有冷氣　4萬1000人受惠

夏季氣溫飆升，新竹市政府推動「校園降溫計畫」，投入4.5億元進行國中小電力改善工程並安裝冷氣，市長林智堅今宣布，目前全市46所公立國中小已全數完成冷氣裝設，每班有兩台冷氣，品牌多數為大金、日立、Panasonic，都擁有一級節能標章，省電環保看得見，共4萬1000名學生受惠。

林智堅今到已完成冷氣安裝的竹蓮國小訪視，該校已裝設完成58台冷氣，現在全校579名學生都有冷氣吹。林智堅說，因應夏季到來，即日起轄內公立國中小已可全天開冷氣，並比照國中會考「開窗」通風措施，兼顧降溫、防疫。

教育處指出，市府2019年開始採三部曲推動「校園降溫計畫」，首先編列4.5億預算，再進行各校老舊電力系統改善，邀集專業人士重新規畫設計電路配置，並給予各校包括冷氣設備、電路配備、調整電費契約容量費用等硬體經費補助，最後則是裝設冷氣並調整契約容量。

教育處表示，為全市國中小裝設冷氣是許多家長非常期盼的政策，為兼顧冷氣品質、省電節能與耐用保固，市府提高補助金額，避免以最低標採購低價冷氣，造成日後故障頻率高且維修不易，因此裝設冷氣的品牌多為知名品牌，除擁有一級節能標章，也有完善的保固及維護保養後續服務，可大幅降低學生未來支付冷氣維修費的費用。