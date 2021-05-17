聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃市將擴大採檢 增加防疫旅館房間200餘間
桃園市政府今舉行防疫會議，會中首次公布桃園4病例足跡外，也宣布擴大防疫措施，在醫院之外新增3社區採檢站，加上有業者願全面改設防疫旅館，房間數可望增加200餘間。
衛生局指出，因應疫情升溫，將在11所指定醫院之外，將新增3處里社區採檢站，北區預計設置在桃園區、龜山區交界，中區位在中壢區、平鎮區交界，南區則設置在龍潭區、大溪區交界且近復興區一帶，將選擇戶外通風、空間大、動線流暢之場所。
衛生局表示，有發燒或呼吸道症狀者，14天內若有國外旅遊史或相關接觸史且醫師高度懷疑，或是發現群聚現象者，可赴社區採檢站進行咽喉擦拭液採檢並造冊，輕症個案採檢後衛教返家自主健康管理，於接獲檢驗結果通知前，不可外出。若是較嚴重者且疑似肺炎，則通報送醫。
觀旅局指出，今日將現場勘查第3家專收住機組員的防疫旅館，另外，有1家分棟型防疫旅館業者表示，願意取消餐廳部門，加碼2棟建築，可望新增265間房，提升防疫量能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言