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桃市將擴大採檢 增加防疫旅館房間200餘間

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
因應疫情升溫，桃市府將新增社區採檢站、增加防疫旅館房數。記者楊湛華／攝影
因應疫情升溫，桃市府將新增社區採檢站、增加防疫旅館房數。記者楊湛華／攝影

桃園市政府今舉行防疫會議，會中首次公布桃園4病例足跡外，也宣布擴大防疫措施，在醫院之外新增3社區採檢站，加上有業者願全面改設防疫旅館，房間數可望增加200餘間。

衛生局指出，因應疫情升溫，將在11所指定醫院之外，將新增3處里社區採檢站，北區預計設置在桃園區、龜山區交界，中區位在中壢區、平鎮區交界，南區則設置在龍潭區、大溪區交界且近復興區一帶，將選擇戶外通風、空間大、動線流暢之場所。

衛生局表示，有發燒或呼吸道症狀者，14天內若有國外旅遊史或相關接觸史且醫師高度懷疑，或是發現群聚現象者，可赴社區採檢站進行咽喉擦拭液採檢並造冊，輕症個案採檢後衛教返家自主健康管理，於接獲檢驗結果通知前，不可外出。若是較嚴重者且疑似肺炎，則通報送醫。

觀旅局指出，今日將現場勘查第3家專收住機組員的防疫旅館，另外，有1家分棟型防疫旅館業者表示，願意取消餐廳部門，加碼2棟建築，可望新增265間房，提升防疫量能。

衛生局 防疫旅館 發燒

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