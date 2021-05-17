桃園市公布確診個案足跡 籲做好自主健康管理

桃園市政府衛生局今天公布前兩日桃園4確診個案足跡，包括薄多義餐廳、大都會937公車、全聯內壢長春店、城市漢堡、東安國中旁停車場、崗山羊肉及內壢家樂福等。

衛生局在防疫專案會議表示，桃園市在15、16日共出現4起確診個案，分別為案1471、案1472、案1516、案1517，其中案1471為某大學的學生，曾陪同家人到南部進香，9日曾去桃園站前薄多義餐廳，11日外帶龜山區中興路上的雞蛋糕和丼飯、12日外帶龜山區明德路上的城市漢堡。

衛生局指出，至於案1472、案1516及案1517這3個案，疫調後都與萬華相關，3人的足跡包括曾搭乘大都會937公車、全聯內壢長春店、東安國中旁停車場、平鎮區平東路上崗山羊肉及內壢家樂福等。

桃園市長鄭文燦呼籲曾在相關時間出入上述場所的民眾做好自我健康管理，市府將陸續公布確診個案足跡點，至於在外縣市足跡點，則由外縣市複查後公布，避免重複作業造成各縣市困擾。