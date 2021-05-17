KTV傳樂音 苗警查獲3逾期移工有人咳嗽急採檢
受疫情影響，苗栗縣政府宣布八大行業停止營業，但苗栗市北苗商業大樓卻傳出音樂聲，經員警前往發現有人聚會，查獲3名逾期移工，其中1人有咳嗽現象，緊急安排採檢。
苗栗分局副分局長傅學廷今天表示，16日凌晨接獲民眾通報，北苗商業大樓內一家KTV傳出音樂聲，北苗派出所隨即派員前往查看，發現有3男2女越南籍人士及負責人在場，警方查出，3名男子為逾期移工，其中1人還出現咳嗽症狀。
傅學廷指出，為求慎重和安全起見，已協請鄰近醫院前往進行快篩，將視快篩結果，決定後續處理措施，目前3名外籍移工都暫時安置於分局戶外車棚下，並由員警在旁戒護。
KTV業者向警方表示，當時一樓大門已關起，獨自在包廂內喝酒、睡覺，並沒有營業，對於店內有5名越南籍人士一度稱是在聽音樂。
警方表示，業者是否違反防疫規定，將函請苗栗縣政府主管單位認定，再進行裁處，並呼籲目前全台疫情仍持續升溫，民眾應配合防疫規定，避免群聚以確保自己及他人的安全。
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