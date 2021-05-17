桃園1中1小學停課消毒 市府宣布國三高三停課

桃園市南崁國中與南美國小疑傳出兄妹檔染疫，昨晚緊急宣布17日起至30日全校停課，市府今日召開防疫會議宣布，2間學校已於今早消毒，並基於防疫考量，全市國三、高三學生可不必到校。

市長鄭文燦表示，昨晚除通知2所學校停課14天，2校師生有與染疫學生近距離接觸者，昨晚也已通知採檢，校外課輔班、才藝班若有參加，也會進行疫調，完整說明將待疫調結束後，下午3時再公佈。

針對雙北市稍早宣布高中以下各級學校全面停課，鄭文燦表示，桃園市國三、高三學生明起可不必到校上課，少部分指考學生若有輔導課程的需要，由各校自行處理，至於是否比照雙北全面停課，由指揮中心根據疫情判斷。