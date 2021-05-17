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辦婚宴室內超過100人 竹縣新人及賓客被勸導離場

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣芎林鄉一家婚宴會館，昨天舉辦婚禮，但因前來祝賀的親友超過100人，遭人檢舉違反「停辦室內100人以上集會活動」。記者陳斯穎／翻攝
新竹縣芎林鄉一家婚宴會館，昨天舉辦婚禮，但因前來祝賀的親友超過100人，遭人檢舉違反「停辦室內100人以上集會活動」。記者陳斯穎／翻攝

新竹縣芎林鄉一家婚宴會館，昨天舉辦婚禮，遵照量體溫、保持社交距離等防疫措施，但因前來祝賀的親友超過100人，遭人檢舉違反「停辦室內100人以上集會活動」，遭稽查人員勸導離場，新人及賓客們只好將桌菜打包草草結束婚禮。新竹縣衛生局表示，由於該案人員經勸導後立即疏散，是否開罰將「考量實際狀況」。

因應疫情升溫，新竹縣政府11日即宣布停辦室外500人以上，室內100人以上集會活動。不過芎林鄉一家婚宴會館昨天遭民眾檢舉竟在室內舉辦超過100人的婚宴，稽查人員到場後，發現這場喜宴席開28桌，室內聚集120多人，當場要求民眾立即離開。

據了解，這對新人因婚禮日期與宣布停辦室外500人以上，室內100人以上集會活動才相隔5天，來不及通知親友取消婚禮，但已經將每桌原本可坐10人調整為5人，並實施梅花座，賓客入場也都有手部消毒及量體溫。

不過室內確實超過100人，稽查人員仍因婚宴會館依舊違反中央流行疫情指揮中心規定，要求賓客立即解散、取消婚宴。

衛生局表示，若婚宴會館內賓客超過100人以上，將依照傳染病防治法第37條6項開罰，將可處3千元以上、1萬5千元以下罰鍰，不過會以勸導為主，此次婚宴遭稽查人員勸阻後，新人及賓客就快速打包桌菜疏散，相當配合，將會考量違規的實際狀況，再看看是否開罰。

婚禮 衛生局 新竹

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