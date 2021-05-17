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只能外帶 饗賓七大品牌雙北、桃園停止內用服務

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

由於疫情嚴峻，防疫優先，饗賓集團宣布，自5月17日起至5月28日，集團雙北及桃園地區，各品牌各門市，暫停內用服務，僅提供外帶外送服務，期望大家同心協力，成功防疫，儘早恢復正常生活。

饗賓目前共有包含饗食天堂、饗饗、旭集、果然匯、開飯川食堂、饗泰多、真珠台灣家等七大品牌，雙北與桃園地區共有29家店，但七大品牌也共同在「饗帶走EATOGO」平台推出外帶外送滿千九折的優惠活動，加強民眾外帶的誘因。

針對其他縣市之所有門市，饗賓則表示，維持實施「實聯制」作業，凡每位入店顧客皆須登記姓名、電話，同步施行隔桌帶位，並嚴格執行「防疫食在安心8件事」，含員工防疫健康調查、員工自主體溫管理、環境桌椅嚴格消毒、餐具高溫清洗、備餐人員每30分鐘定時洗手、內外場同仁全程配戴口罩、顧客入場體溫控管、主動為顧客提供酒精消毒等。

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