桃園夾娃娃機店即起暫停營業 警察局拉封鎖線

桃園市長鄭文燦今天指示桃園市防疫作為進入準三級，各休閒娛樂場所均採中央頒布高標準認定，坊間夾娃娃機店平常沒有人管理，沒有辦法落實實名制，加上又是群聚娛樂場所，因此全市1068家娃娃機店，自即日起到6月8日暫停營業，警察局將協助市府經發局加強稽查。

平鎮警分局副分局長陳怡誠表示，無人管理的夾娃娃機店，為避免民眾群聚、防疫出現破口，各區警方已配合市府經發局，採高標準認定為休閒娛樂場所，即日起要求暫停營業至6月8日止，希望屋主、機台主及民眾都能配合，若有業者違規營業，將由警方協助製作筆錄，函請市府衛生局裁處。

鄭文燦今下午也前往大潤發中壢店，視察防疫作為及物資整備狀況。鄭文燦表示，物資整備部分，各項防疫物資包括口罩、酒精皆充足，生鮮蔬果、熟食以及料理食品等物資也有充足庫存，泡麵、罐頭及水等部分民生物資則採限購方式，以確保每位民眾都可以順利採購。