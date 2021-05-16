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無人管理無實聯制防疫 桃園1068家娃娃機店停業至6月8日
疫情擴散嚴重，桃園市面林立娃娃機店家無人管理，民眾擔心防疫破口，市政府經濟發展局今天下午表示，夾娃娃機無人管理，無法實施實聯聯防疫作法，該局與市警局討論後，決定全市1068家娃娃機店，自即日起到6月8日暫停營業。
隨疫情嚴重，桃園市政府針對21行業執行897店家清查有無停業，多位民眾意外發現，市面許多娃娃機店持續營業，吸引青少年進入夾娃娃，店內卻無人管理、沒有防疫措施，形同防疫破口，向市政府檢舉。
市府經發局長郭裕信說，該局獲報發現娃娃機無人控管、無法實施實聯制及酒精消毒作法，已符合二級防疫規定，決定今天起請市警局各分局協助請業者配合停業，若聯絡不到業者，就逕行拉封鎖線禁止民眾進入消費。
郭裕信表示，現行娃娃機現場無人管理，無法實施實聯制及機台酒精消毒措施，全部列為停業對象，如果該娃娃機店有人負責管理，可實施實聯制規定及落實機台酒精消毒，依規定要求消費者戴口罩進入，就可不必停業，否則即便聯絡不到業者，將由警方拉封鎖線禁止進入。
如果娃娃機業者不理會停止營業，該局將依傳染病防治法規定，移送市政府衛生局，比照八大行業裁處3000元到1萬5000元罰鍰，希望業者自行停業，避免被罰。
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