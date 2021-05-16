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影／竹市防疫擴大社區通報篩檢 市府彈性上下班

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市長林智堅今天下午舉行防疫會議，宣布竹市「準三級防疫準備」四大防疫重點。記者王駿杰／攝影
新竹市長林智堅今天下午舉行防疫會議，宣布竹市「準三級防疫準備」四大防疫重點。記者王駿杰／攝影

新竹市長林智堅今天下午舉行防疫會議，宣布竹市「準三級防疫準備」四大防疫重點，包含醫療量能與防疫旅館整備、擴大暫停營業單位、防疫稽查落實、洽公防疫升級。林智堅說，至6月8日前公立場館將擴大暫停單位，包含美術館群、竹市圖書館等21處場館，樹林頭夜市、假日市集（花市）已自主停業；市府洽公防疫也升級，洽公民眾可用「身分證感應」進入；市府也將持續強化防疫稽查，民眾出入八大類場所務必配戴口罩，勸導不聽將開罰。

林智堅說，據今天指揮中心公布，竹市無確診個案，但市府會與基層醫院、診所保持緊密聯繫，以「擴大社區監測通報篩檢」為方向，請醫療院所針對疑似可能案例做篩檢。

目前包含動物園森林食堂、樹林頭夜市、假日市集、園藝協會、市農會均已暫停營業；南寮貝殼市集及南寮直銷中心二樓餐飲區明起配合暫停營業。

另外，市府也提高防疫等級，林智堅說，本週起一般民眾到各級單位洽公須採身分證感應刷卡的實聯制；市府各級員工明起也採彈性上下班措施，分流上下班通勤人潮，避免尖峰時間大量人潮聚集。另外，市府各單位也設立「戶外物流取件區」，包含外送、快遞等，降低人潮進入室內場所。

文化局指出，將擴大暫停公立展演場館的開放，明天起至6月8日，美術場館、博物館群、全市圖書館閉館，新竹市美術館、新竹241藝術空間、新竹鐵道藝術村、文化局藝廊、影像博物館、黑蝙蝠中隊文物陳列、眷村博物館、玻璃工藝博物館、風livehouse、水道取水口展示館、六燃保溫基地、文化局演藝廳等暫停開放。圖書館借書、還書功能到6月8日前皆暫停，如有相關問題可洽各分館詢問。

新竹 林智堅 口罩

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