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竹縣疫情警戒再升高 暫停辦理公祭調整彈性上班

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
因應疫情升溫，新竹縣防疫措施再升級，縣內各宗教活動即日起至6月8日暫停辦理，各宮廟也暫不開放參拜。圖／新竹縣政府提供
因應疫情升溫，新竹縣防疫措施再升級，縣內各宗教活動即日起至6月8日暫停辦理，各宮廟也暫不開放參拜。圖／新竹縣政府提供

因應疫情升溫，新竹縣防疫措施再升級，縣內各宗教活動即日起至6月8日暫停辦理，各宮廟也暫不開放參拜，即日起至5月28日，也暫停辦理公祭儀式；縣府也宣布，明日起縣府所屬各機關學校因應疫情調整彈性辦公時間。

縣府表示，為避免通勤人員集中在尖峰時刻搭乘大眾交通工具，減少通勤相互感染風險，明日起縣府所屬各機關學校因應疫情調整彈性辦公時間，彈性辦公時間得為上午7點30分至10點，下午4點30分至7點，每日工作時數，除已依規申請差假外，每人仍不得少於8小時。

民政處指出，已請各鄉鎮市公所配合縣府防疫層級，立即開設準三級應變中心機制，同步拉高防疫警戒，落實縣府發佈的各項防疫措施外，針對轄內各里民集會所、活動中心停止外借，村里幹事對居家檢疫者的電話關懷必須嚴加掌握，並對入境的縣民快速確認資料後綁定電子圍籬。

而自即日起至6月8日，縣轄內各宗教活動暫停辦理，包括法會、遶境活動、教會室內聚會、信徒大會、祭祀公業派下員會議，各宮廟山頭也暫不開放參拜；至5月28日也暫停辦理公祭儀式，家祭儀式則務必加強消毒，落實實聯制，量測體溫及梅花座。

另外，縣內役齡男子，原定5月份的各梯次役男入營、抽籤等相關作業停止辦理，6月份各梯次作業，視疫情狀況再另行發布。

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