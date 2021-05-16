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疫情延燒 新竹地檢署宣布周一起至31日取消所有庭期

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹地檢署今指出，維護民眾健康、降低疫情風險，5月17日（週一）起至31日止取消所有庭期。圖／報系資料照
新竹地檢署今指出，維護民眾健康、降低疫情風險，5月17日（週一）起至31日止取消所有庭期。圖／報系資料照

新冠肺炎疫情延燒，新竹縣市防疫提升為「準三級警戒」，新竹地檢署今指出，維護民眾健康、降低疫情風險，5月17日（週一）起至31日止取消所有庭期；範圍包括所有偵查、執行、觀護等案件，舉凡被告、告訴人、證人、受刑人、假釋報到、採尿等，除特殊時效性、緊急性、必要性案件，將由檢方個別通開庭外，其餘都將取消。

檢方指出，民眾若已接獲取消期間的傳票或通知，都不需要到庭，也不須向檢方請假，檢方將擇日寄發傳票或通知，若當事人屆時仍到地檢署，會盡速開庭，嚴守戴口罩、保持社交距離等防疫措施，但遠距視訊案件不在此限。

此外，期間內民眾若有申告案件需求，可採取撰寫告訴狀、告發狀寄送至地檢署方式，亦具備同一法律效力，省去舟車勞頓，也能降低疫情擴散風險。

新竹地院部分，院方指出，中央流行疫情指揮中心5月15日宣布即日起至28日止，提升台北市、新北市疫情警戒至第三級，若住、居所或事務所設於台北市、新北市的當事人或其他訴訟關係人，為避免人員流動，造成疫情防堵困難，除具時效性、緊急性、必要性案件外，院方將秉持防疫優先原則，彈性調整庭期，並將以適當方法通知。當事人或其他訴訟關係人也請主動告知案件承辦股。

院方表示，為提供安全的洽公環境，新竹地院將實施全面消毒，將視疫情發展依據指揮中心最新規定適時調整防疫作為。人員管制措施部分，新竹地院為進行人流及動線管制，減少非必要人員進出，會採實聯制及陪同者管制，並鼓勵民眾以郵遞寄送書狀及案件當事人單獨到院，用以避免群聚。

新竹 新冠肺炎

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