金針花大爆發 大湖秘境花海400公尺美不勝收

欣賞金針花海之美，不一定要到東部，苗栗縣大湖鄉公所去年沿著靜湖村大湖溪社寮角堤防，打造金針花景觀廊道，約400公尺的金針花正值盛開，花海美不勝收，秘境連新人來取景拍照，今年還要再種600公尺左右，1公里「數大便是美」在望。

大湖溪社寮角堤防背水一側，2年前還是雜木、雜草叢生，大湖鄉公所啟動改造後今非昔比，鄉長胡娘妹說，堤防邊農友種植草莓，反映雜木棲息鳥群危害，她發想打造金針花景觀廊道，爭取到水利署第二河川局補助，第一期沿著社寮角大橋往下種植300多公尺金針花，打造景觀也防鳥害。

她指出，第一年金針花的花況不如理想，去年再爭取苗栗縣政府補助，第二期種植400公尺的金針花，今年大爆花，目前正值盛開期，美不勝收，許多遊客開車走苗61線要到雪霸國家公園雪見遊憩區，途經金針花景觀廊道，都被吸引駐足賞花，還有新人特地來取景拍照。

「一舉多得」！胡娘妹說，金針花景觀廊道將原本的髒亂點改造成景點，此外，認養維護管理的社團收穫金針花，所得捐給鄉內長照單位，造福老人、農民，也讓遊客驚艷。