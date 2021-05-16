影／鄭文燦宣布市府彈性上下班、雙北基員工居家辦公

雙北疫情擴散，桃園市許多市府員工、市民居住、工作往返頻傳，市長鄭文燦今天上午宣布，桃園市府住雙北、基隆的員工900多人，他要求各單位進行分組辦公、居家辦公先執行，各單位主管可指派住在雙北、基隆的員工居家辦公，市府也決定明天起採取彈性上下班，早上7時30 分到9時30分、下午4時30分到6時30分，讓員工調配上班時間，避免搭車大眾運輸擁擠。

鄭文燦說，明天起，市府櫃台人員採取分組辦公，調配人力，做好防疫，確保市府服務不中斷。

針對桃竹苗四縣市等跨縣市會議是否暫停，鄭文燦主持防疫會議會後表示，跨縣市會議可改為線上、網路或視訊會議方式，將在本月28日以前，市府跨縣市會議要盡量取消或展延，減少人員流動，作好防疫。