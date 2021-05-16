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助校園防疫 竹縣議員贈自動手部消毒設備給10校

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣議員吳淑君（左）近日捐贈13台自動手部酒精消毒設備給10所學校，縣長楊文科（右）試用該設備。記者陳斯穎／攝影
新竹縣議員吳淑君（左）近日捐贈13台自動手部酒精消毒設備給10所學校，縣長楊文科（右）試用該設備。記者陳斯穎／攝影

新冠肺炎疫情升溫，為提升校園防疫品質，新竹縣議員吳淑君近日捐贈13台自動手部酒精消毒設備，給湖口鄉10所學校，盼成為學校防疫的新生力軍。

吳淑君表示，這幾天疫情大爆發，眾人心情十分緊張，因此她捐贈美台價值1萬2000元的全自動噴酒精消毒設備，且該設備也不怕新竹風大的環境，怎麼推它都可以像「不倒翁」般彈回來，不怕被風吹落摔壞。

這次受惠的是湖口鄉10所中小學裡面，超過40班的3所學校各獲得2台，其餘7校各1台，不僅鄉內的國小、國中有新的消毒設備，湖口高中也獲贈。

其中學校人數有1900多人的新湖國小，是湖口鄉內學生數最多的學校，該校校長李孟印表示，有了這台機器，可節省教師、學生，每日上下學協助消毒的人力，對學校防疫十分助益

縣長楊文科也特別頒發感謝狀，感謝吳淑君協助防疫，他也強調，防疫工作已經持續了一年，目前疫情嚴峻，縣府也拉高防疫等級，實施相關限制措施，持續與學校共同進行防疫工作，也請家長、學生、民眾一起共同抗疫，不可掉以輕心。

疫情 新竹

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