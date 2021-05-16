遊客注意！ 上帝部落司馬庫斯 即日起自主暫時停業

新竹縣尖石鄉有「上帝的部落」之稱的司馬庫斯，每逢連假及櫻花盛開季節，皆吸引大批人潮造訪，隨著疫情持續升溫，司馬庫斯部落即日起自主暫時停業、休園至6月8日，請民眾配合。

司馬庫斯網站昨天貼出公告，因應疫情加劇，「司馬庫斯部落會議」議決部落從5月16日起至6月8日自主暫時停業、休園，依疫情狀況再行公告營業時間，休園期間部落不提供所有旅遊服務，旅客不得進入司馬庫斯部落及各景點步道。

該部落原本因應疫情，13日才公告入園採總量管控及實名制，入住旅客每天管控在100人以下，入園者皆須量額溫、戴口罩，用餐方式也僅提供「個人套餐」，不提供合菜，但因近日本土案例不斷新增，部落會議決定暫時停業，提醒遊客別上山。

當地部落會議總幹事拉互依．倚岕表示，會做出這樣的決定，主要是受地緣關係影響，因當地旅客大多是新竹以北的遊客，特別雙北居民比例更高，且疫情爆發後，遊客都往山上跑，部落現在不僅平日的遊客平均數每天都在5、600人之間，假日1天來回的遊客數量更是住宿客人的2倍以上，基於防疫需求，經過部落會議與當地民宿業者開會討論後，決定暫時閉園到6月8日，希望遊客體諒和尊重。