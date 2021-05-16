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苗栗地面型光電219件通過92件 苗縣府：引導在對的地方

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府統計半年來，審查219件2公頃以下地面型光電，通過92件，比率42%。圖／本報資料照片
苗栗縣政府統計半年來，審查219件2公頃以下地面型光電，通過92件，比率42%。圖／本報資料照片

農地種電爭議大，苗栗縣政府計半年來，共召開16次專案小組會議審查219件，通過92件，比率42%，受理設置地面型太陽光電設施申請案，縣府工商發展處強調有義務引導在對的地方推廣地面型光電，達到農民、光電及生態共生共存。

縣府2018年受理審查土地面積未達2公頃的非都市土地，申請變更作為太陽光電發電設施使用的興辦事業計畫，去年10月19日修正公告受理程序，縣府相關單位4人，及生態專家學者5人，組成「太陽能興辦事業計畫審查專案小組」，去年11月第1次審查，至目前召開16次專案小組會議，審查219件。

苗栗是石虎最重要棲地，兼顧再生能源發展及環境生態保育，專案小組除要求申請基地內遵守基本生態友善措施，如足夠的空間提供野生動物廊道及穿越性等，若地屬生態高敏感區域，針對周邊須提出更完善的生態友善規畫設計，半年來專案小組審核通過92件，47件必須補充資料再提會審查，另有80件再議。

工商發展處指出，如何避免光電發展與生態環境相互扞格，縣府勢必有義務引導在對的地方推廣地面型光電，先由農業單位判斷場址的生態敏感區位，專案小組再審查分區、實際狀況，要求不同強度的調查，及迴避、減輕、補償對策等，完工還要查核，3階段兼顧再生能源發展，及維護生態環境平衡。

再生能源 種電 農民

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