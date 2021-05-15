桃市圖書館暫停對外開放 借出書籍自動展延30天歸還
桃園市防疫警戒進入「準3級」，文化局所屬場館即日起至28日停止對外開放，借書民眾若還書日前在15日到28日者，自動展延30天歸還。
文化局指出，借書民眾如歸還日期在在15日至28日，自動展延30天歸還，請勿利用各館還書箱還書。預約借書者，將延後開館後7日內取書。
●停止對外開放場館名單如下：
文化局附屬展覽館與演藝廳
市立圖書館及附屬38分館
市立美術館附屬兒童美術館
大溪木藝生態博物館及附屬展覽館
桃園展演中心
中壢藝術館
龜山A8藝文中心
桃園光影文化館
中壢馬祖新村（含駐村店家）
中壢中平路故事館
龜山眷村故事館
中壢壢景町
中壢壢小故事森林
楊梅故事園區
大溪太武新村
龜山憲光二村（含眷村資源中心）
House135
桃園土地公文化館
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