桃市圖書館暫停對外開放 借出書籍自動展延30天歸還

桃園市防疫警戒進入「準3級」，文化局所屬場館即日起至28日停止對外開放，借書民眾若還書日前在15日到28日者，自動展延30天歸還。

文化局指出，借書民眾如歸還日期在在15日至28日，自動展延30天歸還，請勿利用各館還書箱還書。預約借書者，將延後開館後7日內取書。

●停止對外開放場館名單如下：