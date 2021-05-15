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新竹巨城逛街人潮稀落 愛買湧現搶購物資人潮

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹巨城購物中心逛街區域人潮稀稀落落。記者張裕珍／攝影
新竹巨城購物中心逛街區域人潮稀稀落落。記者張裕珍／攝影

我國單日新增180例本土案例，5例境外移入，雙北疫情警戒升級至第三級，雖然新竹縣市沒有確診案例，但疫情緊張，多處賣場都湧現搶購物資人潮，包含新竹大潤發、巨城愛買等，有網友形容「人多到像過年一樣」，泡麵、麵條貨架全空，店員也分頭忙著補貨、結帳，迎合民眾需求。

新竹巨城購物中心是新竹指標逛街熱區，由於受到疫情影響，逛街人潮稀稀落落，包含電影院、美食街等區域都不見以往假日盛況，業者拉高防疫層級，也在出入口啟動實聯制措施，民眾若入內逛街必須掃描條碼或用手寫填寫基本資料，才能進入賣場。

巨城內的愛買今天中午的購物人潮，多集中在乾糧、泡麵、麵條區選購，部分貨架商品被掃空，空蕩蕩一片，店員也忙著捕貨，不少消費者滿車子戰利品，裝著泡麵、麵包、罐裝水、蔬果等，為嚴峻的疫情預作準備，結帳區也大排長龍，是難得盛況。

陳姓市民一早看到新聞消息，得知1天就確診180例，嚇了好大一跳，下午連忙帶著家人到賣場掃貨，不過許多貨架都被掃空，最後還是買了牛奶、衛生紙、泡麵和餅乾等，也說趕緊採購完就直接回家，不要在公共場域停留太久，確保安全。

由於各地賣場都出現搶購人潮，行政院長蘇貞昌也在臉書發文呼籲，強調國內的防疫與民生物資非常足夠，加強防疫措施期間，相關賣場店家仍會照常營業與補貨，若非必要，毋需急著搶購，希望大家遵守防疫指引。

新竹巨城購物中心愛買出現採購人潮，多處貨架空空的。記者張裕珍／攝影
新竹巨城購物中心愛買出現採購人潮，多處貨架空空的。記者張裕珍／攝影
新竹巨城購物中心愛買出現採購人潮，店員急忙補貨。記者張裕珍／攝影
新竹巨城購物中心愛買出現採購人潮，店員急忙補貨。記者張裕珍／攝影
新竹巨城購物中心愛買出現採購人潮。記者張裕珍／攝影
新竹巨城購物中心愛買出現採購人潮。記者張裕珍／攝影

疫情 新竹 泡麵

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