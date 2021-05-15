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雪霸國家公園即起實施防疫管制 關閉山屋禁止入園
國內新冠肺炎疫情升溫，內政部營建署今天同步升級管制措施，雪霸國家公園管理處宣布今天起執行轄區相關防疫管制工作，其中室內遊憩據點除維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需外，全面關閉。
雪管處發布的管制措施包括：
一、室內遊憩據點：除維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需外，全面關閉。
二、山屋與生態保護區：除維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需外，山屋全面關閉並禁止人員進入雪霸國家公園生態保護區；已獲得許可進入者，其許可證自動廢止。
三、戶外遊憩據點：限制500 人以上集會活動，並視人流密度彈性管制引導分流，落實戴口罩與維持社交距離。
四、各停車場降低停車數減量50%，並得視現場狀況及服務品質適時彈性調整，減緩遊憩據點之人流壓力。
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