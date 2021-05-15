疫情升溫！竹東沿河街夜市宣布休市 將暫停營業2周

新竹縣竹東鎮的沿河街夜市，每周僅營業1天，是新竹縣最大型的周六夜市，但受到疫情升溫影響，稍早已宣布今天（15日）及下周暫停營業，後續是否繼續休市，還將視疫情滾動式調整。

竹東沿河街夜市每周六固定在台68線高架橋下、沿河街開市，長約1200公尺，有上百攤美食小吃及遊戲業者前來擺攤，是新竹縣周六最大的夜市，每到營業日更吸引不少鄰近竹市、竹北、芎林及橫山民眾愛逛，還有許多特色小吃。

但受到疫情影響，原訂今天營業的竹東沿河街夜市也宣布休市，下周六同樣暫停營業，目前還未定何時會恢復營業，不過不少攤商在臉書也自行公告，希望顧客都能共體時艱，期待疫情過後能再與大家見面。

縣府稍早也宣布，從即日起到6月8日，新竹縣18類行業都必須暫停營業，包含KTV、按摩養生館、釣蝦場等；縣長楊文科說，為提升防疫等級及落實防疫管理，希望民眾減少出入營業公共場所，防止不明傳染源擴散。