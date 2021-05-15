快訊

雙北升第三級警戒 10大生活影響Q&A一次看

會考數學／近年最難！考題活化 考生：寫到想哭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情升溫！竹東沿河街夜市宣布休市 將暫停營業2周

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣竹東鎮的沿河街夜市，每周僅營業1天，是新竹縣最大型的周六夜市，但受到疫情升溫影響，稍早已宣布今天（15日）及下周暫停營業，後續是否繼續休市，還將視疫情滾動式調整。

竹東沿河街夜市每周六固定在台68線高架橋下、沿河街開市，長約1200公尺，有上百攤美食小吃及遊戲業者前來擺攤，是新竹縣周六最大的夜市，每到營業日更吸引不少鄰近竹市、竹北、芎林及橫山民眾愛逛，還有許多特色小吃。

但受到疫情影響，原訂今天營業的竹東沿河街夜市也宣布休市，下周六同樣暫停營業，目前還未定何時會恢復營業，不過不少攤商在臉書也自行公告，希望顧客都能共體時艱，期待疫情過後能再與大家見面。

縣府稍早也宣布，從即日起到6月8日，新竹縣18類行業都必須暫停營業，包含KTV、按摩養生館、釣蝦場等；縣長楊文科說，為提升防疫等級及落實防疫管理，希望民眾減少出入營業公共場所，防止不明傳染源擴散。

夜市 疫情 新竹

延伸閱讀

台中以北僅竹縣未宣布8大停業 縣府喊冤稱因為業者少

國中會考竹苗區1.5萬人上場 1人隔離缺考1採陰

新竹縣終身教育課程停課 國中小共讀站停止對外開放

雪上加霜！停電導致停水 新竹縣2地區受影響

相關新聞

台中以北僅竹縣未宣布8大停業 縣府喊冤稱因為業者少

從昨天開始從北北基到台中，各地方政府都陸續宣布八大行業暫停營業，但唯獨新竹縣一支獨秀並未宣布八大停業，不過就連鄰近的苗栗...

桃園楊梅警轄區8大行業今晚6點起停業 業者提早打烊

桃園市楊梅警分局配合市政府加強防疫，執行八大行業暫時停業勤務，分局分局長黃富村昨晚和分局行政組、楊梅、草湳所員警帶著市府...

疫情升溫！竹東沿河街夜市宣布休市 將暫停營業2周

新竹縣竹東鎮的沿河街夜市，每周僅營業1天，是新竹縣最大型的周六夜市，但受到疫情升溫影響，稍早已宣布今天（15日）及下周暫...

疫情增溫 新竹市立動物園緊急宣布下午起暫停開放

疫情持續升溫，中央宣布新增確診180例，雙北進入疫情三級警戒。新竹市政府提高戒備，原本今天早上還有開放的新竹市立動物園，...

新竹市今年老屋補助開跑 加碼修繕補助最高50萬元

新竹市為300年古城，多處可見日治時期古蹟、老宅，市府近年推出「老竹塹‧老屋味」老屋活化經營補助計畫，協助老宅翻新再創風...

台東縣府規畫異地辦公 避免上班群聚

新一波疫情來勢洶洶，台東縣府已規畫規畫異地辦公措施，並陸續取消多項活動，消防局救護時也要求提供身分證號碼，以取得旅遊及接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。