台中以北僅竹縣未宣布8大停業 縣府喊冤稱因為業者少

從昨天開始從北北基到台中，各地方政府都陸續宣布八大行業暫停營業，但唯獨新竹縣一支獨秀並未宣布八大停業，不過就連鄰近的苗栗、竹市都早早宣布，不免讓外界質疑新竹縣府是否防疫慢半拍，但竹縣府也有話要說，說明是因為新竹縣合法登記的特種娛樂場所少，才沒宣布，但縣警局也主動出擊臨檢，希望業者及顧客都能確實戴口罩、消毒。

據了解，目前新竹縣合法登記的遊藝場僅有6家，資訊休閒服務業如網咖也僅有10家，且無大型連鎖KTV及電影院，因此縣府昨天防疫會議當中，並沒有如其他縣市宣布八大行業暫停營業。

不過鄰近的新竹市昨天早早宣布，且擴及10類特定行業營業場所，自今天0時起暫停營業至110年6月8日止，因此新竹縣政府也遭到民眾質疑防疫慢半拍，但新竹縣府強調，並不是防疫「落拍」，而是經綜合考量，透過防疫聯合稽查，確認各營業場所是否符合二級防疫規定。

昨天晚間，縣警局與民政處、產發處、衛生局及消防局等機關，組成聯合稽查小組，稽查包括視聽歌唱業、電子遊戲場、有女陪侍小吃部、網咖等業者，要求落實營業場所的防疫管理。

但據悉，稽查行動中，除了電子遊藝場符合規定外，其餘按摩場所、網咖店均未採實聯制登記、座位未採梅花座或增設隔板區隔、未有每天消毒紀錄備查、部分未配戴口罩及未量測體溫等不同缺失，縣府稽查小組也當場開立勸導單。