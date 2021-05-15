新竹市今年老屋補助開跑 加碼修繕補助最高50萬元

新竹市為300年古城，多處可見日治時期古蹟、老宅，市府近年推出「老竹塹‧老屋味」老屋活化經營補助計畫，協助老宅翻新再創風華，有串燒居酒屋、人氣炸雞店或工藝櫥窗等，市府指出，今年度老屋補助開跑，還加碼修繕補助，金額最高50萬元。

新竹市老屋補助計畫上路，只要在民國60年以前建造的老宅，提出將結合文化藝術、傳統技藝、公共事務等活化經營，即可申請每月最高補助1萬元租金，由於老宅多面臨老舊漏水窘境，今年再加碼修繕補助，最高補助總修繕經費50%，最多補助50萬元。

「嗎啡韓式拿鐵」負責人李庭慧是老屋補助受惠者，她曾在韓國生活，返鄉後決定把韓式咖啡帶回故鄉，在找店面時，她見藏身城區小巷的老屋，屋內有復古檜木梯、充滿手感溫度的空間，處處都能感受到巷弄咖啡店的獨樹一格，因此決定在老宅開業。

位於石坊街內的「石坊小井」，是店主陳威辰親戚的老屋，陳說，就是看中了老屋的氛圍，希望可以讓在此用餐的客人感受到「老房子」的美，為了讓來訪客人更享受多種結合新竹在地特色菜餚，他也巧思將福源花生醬及水潤餅入菜，激盪不同火花。

文化局指出，去年核定補助14家老屋，包含814冰店、戲棚下、京町家串燒居酒屋、實物生活x攪攪雜食鋪、Ca va小日和、弦悅草植物押花美學等，只要承租民國60年以前老屋者提出企畫書，闡述空間活化等規畫，最高可申請每月1萬元租金補助，申請時間至6月15日，小型修繕類最高提供50萬元建物整修經費補助，受理時間到年底。