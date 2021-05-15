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台東縣府規畫異地辦公 避免上班群聚

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東縣府規畫異地辦公，避免上班群聚。圖為教育處大樓。記者施鴻基／攝影
台東縣府規畫異地辦公，避免上班群聚。圖為教育處大樓。記者施鴻基／攝影

新一波疫情來勢洶洶，台東縣府已規畫規畫異地辦公措施，並陸續取消多項活動，消防局救護時也要求提供身分證號碼，以取得旅遊及接觸史；決定持續推動的活動則控制人數，加強防疫措施。

台東縣政府人事處表示，縣府去年已做過分區辦公及居家辦公演練，調查人員、資通訊設備等，今年疫情再爆發，重行盤點檢視後，各局處已可隨時啟動，如社會處可分散到勞工育樂中心等地，將觀察疫情變化或中央疫情指揮中心指示辦理，但已通報各單位人員，一旦啟動異垮詭辦公，可馬上執行。

縣府除因應中央流行疫情指揮中心提升防疫為二級警戒，也規畫三級警戒作為，目前已宣布勞工大學秋季班停止招生，夏季班課程延至6月8日後開課。其他如一般安全衛生教育訓練等課程也都延後。

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