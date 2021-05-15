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不停了！水公司、水利署由新竹調水 竹南凌晨開始復水

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
永和山水庫供應竹南、頭份及新竹部分地區用水。報系資料照
永和山水庫供應竹南、頭份及新竹部分地區用水。報系資料照

自來水公司昨天辦理苗栗縣永和山水庫浮台抽水管線延長的緊急工程，原訂竹南鎮停水、頭份市減壓供水到今天中午12點，但竹南地區已停水2天，不少民眾抱怨連連，水利署、自來水公司討論後 ，昨晚已決定從新竹調度水源支援，竹南從今天凌晨0點開始恢復供水， 頭份地區也恢復正常供水。

永和山水庫供應竹南、頭份及造橋、新竹部分地區用水，目前分甲、乙區實施「供五停二 」分區輪流供水，頭份每周二、三停止供水，竹南每周四、五停供。

昨天水公司通知竹南、頭份停水、減壓到今天中午12點，其中乙區竹南鎮從15日0時停水至中午12時，停水戶數共24126戶；甲區頭份市供水區則是減壓供水，受影響用戶數30017戶。

昨天下午竹南不少用戶接獲今天停水到中午的消息都怨聲連連。

自來水公司第三區管理處表示，經與水利署討論爭取後，決定從新竹調度2到3萬噸水量支援竹南、頭份供水，因此竹南地區延遲復水到今天中午的情況可改善，從凌晨0點即開始陸續復水。

停水 新竹 水庫

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