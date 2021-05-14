永豐高中畢旅學生傳不適 桃教育局：初步檢查是腸胃炎

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市永豐高中學生畢業旅行，傳多人身體不適就醫，教育局第一時間已派人了解，初步研判是食物不潔導致腸胃炎，排除新冠肺炎可能。示意圖／Ingimage
桃園市永豐高中學生畢業旅行，傳多人身體不適就醫，教育局第一時間已派人了解，初步研判是食物不潔導致腸胃炎，排除新冠肺炎可能。示意圖／Ingimage

桃園市永豐高中學生畢業旅行，傳多人身體不適就醫。教育局表示，初步研判是食物不潔導致腸胃炎，排除新冠肺炎可能，學生也分批返校，預計全團將在今晚抵達桃園。

教育局表示，永豐高中2年級師生438人5月11日出團，由於當時中央疫情指揮中心未宣布二級警戒，宣布二級警戒時已抵屏東，因此行程繼續，但有要求師生做好防疫措施。

教育局指出，該校師生昨晚出現不適症狀，截至今天中午，共有82名學生就診。就診學生雖有發燒、腸胃不適、腹瀉和噁心等症狀，但都沒有上呼吸道症狀，新冠肺炎篩檢結果也顯示陰性，醫師最後研判可能是食物不潔引起腸胃炎。

教育局表示，當地衛生局已有做適當處置，學校今天也取消畢旅行程，所有學生先返回學校，再由家長帶回。此次事件由旅行社負擔送醫車資和醫療費用，也先行發放1000元慰問金，學校後續將依合約向旅行社求償，也會協助師生申請相關保險理賠。

教育局 新冠肺炎 旅行社

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