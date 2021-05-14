新竹縣終身教育課程停課 國中小共讀站停止對外開放
國內新冠肺炎疫情升溫影響，新竹縣教育處稍早宣布，終身教育學習機構明天起至6月8日暫停開課，課程順延辦理，另設置於新竹縣各國中小內的社區共讀站也停止對外開放。
新竹縣政府表示，為落實防疫工作、避免人群聚集增加群聚感染的風險，新竹縣轄內的2所社區大學、13所樂齡學習中心、成人基本教育班共12班及新住民學習中心，自5月15日起至6月8日暫停開課。
教育處表示，疫情期間均密集與社區大學、樂齡學習中心等終身學習機構召開多次防疫會議，並擬定防疫計畫及防疫作業檢核表，要求備妥防疫用品、完成環境消毒，落實旅遊史、接觸史等調查及各項防疫措施，防疫期間公私協力攜手啟動社區防護網。
教育處也再次呼籲，防疫工作是共同的責任，呼籲大家一起確實執行防疫措施，落實勤洗手、呼吸道衛生及咳嗽禮節，如有發燒、咳嗽等呼吸道不適症狀，應在家自主休息，共同守護健康與安全。
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