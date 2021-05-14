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大新竹輕軌整體路網長這樣 已送交通部備查
新竹市外來人口多，但現有大眾運輸服務系統不足，市府近年推大新竹輕軌計畫，市長林智堅今天到議會施政報告，提到整體路網計畫上月8日已送交通部備查，以火車站為起點，延伸至竹科、高鐵特定區與竹北特定區，將與台鐵與高鐵現有軌道路網交會，由於整體路網涵蓋新竹縣市，據悉，竹縣日前也已獲交通部補助辦可行性評估。
林智堅施政報告說明5大交通建設進度，包含公道三工程進度約15.3％、五楊高架延伸道路正由高公局辦理綜合規畫作業、7座停車場新建案持續推進、竹竹苗自行車道年初開工、大新竹輕軌計畫整體路網獲交通部備查，大車站計畫正進行綜合規畫作業等。
其中，大新竹輕軌整體路網計畫經市府與竹縣府、竹科取得共識，初步規畫路網出爐，包含紅線17.1公里、綠線13.1公里、橘線7.1公里、藍線17.1公里，前3條路線位於新竹市，藍線則將跨越頭前溪往竹北延伸至台鐵六家站，再與通往新竹站紅線串連。
市府交通處指出，大新竹輕軌計畫兼具交通、觀光、產業與通勤等複合功能，採全線高架方式規畫優先路線，主要連結新竹舊城區、竹科園區與高鐵特定區與竹北生活圈，並與台鐵新竹、新莊、高鐵新竹站等軌道路網交會。
交通處副處長林俊源說，大新竹輕軌計畫進入可行性研究階段，依據審查要點，須先送整體路網給交通部備查，市府目前正依交通部意見修正可行性研究報告，但因路網經費牽涉到縣府與竹科，仍在持續協調中，市府會全力以赴，加速推動輕軌計畫。
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