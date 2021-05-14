桃園永豐高中70人食物中毒案 新冠肺炎採檢全陰性

桃園市永豐高中畢業旅行團70名學生昨天在墾丁因腸胃不適送醫，屏東縣衛生局以食物中毒案處理，但仍審慎進行新冠肺炎病毒採驗，傍晚70人檢驗結果出爐，全部都是陰性。

永豐高中畢業旅行團師生領隊共440人，學生自昨天下午2時起陸續出現水瀉症狀，少數並有發燒情形，分別送恆春3家醫院治療，送醫診斷是感染性胃腸炎及大腸炎，陸續共有70名學生送醫治療。

衛生局請示中央流行疫情指揮中心，並由感染科醫生專業判斷後，全案朝向食物中毒案件處理，由於新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，衛生局高規格預防性處理，除進行新冠肺炎病毒的採檢送驗外，並要求暫停畢旅行程。

今天上午，33名學生採檢結果先出爐，全部陰性，傍晚近6時，衛生局表示，其他37名學生的檢驗結果也出爐，全部是陰性。

因這起事件，也發生陳姓計程車司機在醫院聽說有學生進行新冠肺炎病毒篩檢，在通訊軟體Line群組傳播有學生新冠肺炎確診，被縣長潘孟安要求查辦，警方已將陳男依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移送屏東地檢署偵辦。