防疫升級！新竹市十八尖山封閉6入口 假日上限3千人
台灣疫情升為二級警戒，明天將碰上首個周末，新竹市政府在熱門景點啟動周末人流疏導措施，十八尖山假日人流控管上限3千人，今天起封閉6處入口，只留博愛街、寶山路與變葉木步道3處入口可進出，市長林智堅下午訪視防疫措施，呼籲市民到十八尖山運動要戴口罩，且盡量不交談，鬢請保持1公尺以上社交距離，維護彼此健康。
新竹市府啟動觀光景點人流管制，包含十八尖山、動物園、南寮旅服中心、賞蟹步道等指標性景點都有人流管控，其中，動物園人假日流控管1500人、十八尖山假日人流控管3000人、南寮旅服中心300人，目前也已完成22處人潮熱點的噴藥消毒工作。
市府城市行銷處指出，十八尖山採單一出入口，今天起僅開放博愛街、寶山路與變葉木步道出入口，並關閉高峰植物園、培英國中、自由車場等6處小徑入口。當入山人數超過3千人後，市府人員將開始宣導暫緩入山，並進行人流疏導。
賞蟹步道人流管制調降50%，總容留人數125人，步道貼有室外社交距離1公尺標記，假日將安排工作人員舉牌提醒戴口罩、維持社交距離。依中央流行疫情指揮中心指引，賞蟹步道旁香山濕地生態館室內動線較窄小，難以維持社交距離，已先關閉。
新竹市立動物園也將實施人流控管1500人，入園者都要求戴口罩，門口設有LED面板顯示目前在園人數，若園內超過人數，將暫緩進入，同時園內也會發送防疫廣播提醒民眾注意社交距離。台灣昆蟲館也採單一出入口，並維持旅客室內1.5公尺社交距離。
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