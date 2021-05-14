永和山浮台抽水管線不足緊急延長 竹南頭份明停水減壓

乾旱迄今難解，苗栗縣永和山庫的蓄水直直降，今天有效蓄水量僅剩117萬立方公尺，蓄水率3.9%，自來水公司月前施設的浮台抽水設備在現有位置因管線長度不足，已面臨無法取水危機，水公司今天緊急進行管線延長工程，受此影響，苗栗縣竹南鎮全鎮15日凌晨0時至中午12時將實施停水，頭份市全市將減壓供水，各臨時供水站設置地點，水公司將派水車支援。

竹南、頭份地區目前實施分區供水，頭份每周二、周三停止供水，竹南每周四、五停供。