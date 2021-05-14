永和山浮台抽水管線不足緊急延長 竹南頭份明停水減壓
乾旱迄今難解，苗栗縣永和山庫的蓄水直直降，今天有效蓄水量僅剩117萬立方公尺，蓄水率3.9%，自來水公司月前施設的浮台抽水設備在現有位置因管線長度不足，已面臨無法取水危機，水公司今天緊急進行管線延長工程，受此影響，苗栗縣竹南鎮全鎮15日凌晨0時至中午12時將實施停水，頭份市全市將減壓供水，各臨時供水站設置地點，水公司將派水車支援。
竹南、頭份地區目前實施分區供水，頭份每周二、周三停止供水，竹南每周四、五停供。
自來水公司第三區管理處表示， 由於永和山水庫水位一直降，目前設置在取水工附近的浮台抽水設備已面臨管線長度不足的危機，因此施工將浮台移置水深處，管線長度也延伸20公尺，緊急工程已在今天下午3點多完成，但因施工期間無法抽水，因此竹南、頭份用戶供水將受影響，其中乙區竹南鎮從15日0時停水至中午12時，停水戶數共24126戶；甲區頭份市供水區則是減壓供水，受影響用戶數30017戶。
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