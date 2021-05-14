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竹北中正東路陸橋水泥塊崩落 縣府將加強橋梁檢測

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
中正東路陸橋水泥塊崩落，被附近民眾反映會危及路過人車安全。記者巫鴻瑋／翻攝
中正東路陸橋水泥塊崩落，被附近民眾反映會危及路過人車安全。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹縣竹北市的中正東路陸橋日前出現橋體水泥塊崩落情形，可能傷及路過的行人及車輛，縣府雖緊急在崩落處下方圍起三角錐防止人車靠近，不過民代也批橋梁安全有問題，要求縣府儘速完成修復及檢測，工務處則說會將該座陸橋納入今年度縣府加強檢測橋梁項目中，確保用路人安全。

中正東路陸橋從1982年使用至今將近40年時間，是往來台鐵竹北車站前後站的重要道路，但上星期卻出現橋體水泥塊碎裂掉落的情況，直接砸落下方平面車道，被民眾質疑存在嚴重安全疑慮，如果不慎在水泥塊掉落時經過，一定會發生意外。

縣府工務處表示，該陸橋在2019年8月底已辦理橋梁檢測，項目包含橋台、橋墩、預力梁、箱型樑、沉箱基礎、橋面板、伸縮縫及橡膠支撐等結構檢測，沒有安全危害，而這次水泥塊剝落事件，經現場勘察主要原因是帽樑鋼筋生鏽膨脹，造成表面混凝土脫落，但經現場評估並不立即影響橋樑安全性。

工務處指出，7日已派員將陸橋有剝落水泥塊的部分鑿除，同時針對鋼筋進行除鏽，也重新植筋及披土修復，針對被質疑有橋梁安全性問題，工務處也會將陸橋納入今年度縣府加強檢測橋樑項目中，以確保橋樑結構安全無虞。

新竹縣府針對轄內縣道及鄉道，橋梁長度6公尺以上的車行橋梁及人行天橋，每2年實施檢測1次，今年度也編列橋梁檢測經費470萬元，進行縣管橋梁檢測，需修繕的橋梁則通報各權管單位辦理修繕，管理部分則納入橋梁維修及重建工程進行改善。

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